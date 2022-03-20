تأجيل محاكمة الأسير نشرتي ورفض علاجه في مجدو

أكدت مصادر خاصة اليوم الأحد 20/3/2022، أنه تم تأجيل محاكمة الأسير المجاهد مؤمن نشرتي، أحد القيادات الشابة لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين بالضفة المحتلة، المعتقل في سجون الاحتلال.

وأفادت عائلة الأسير نشرتي، أنه ما يزال يعاني من اَلام شديدة في قدمه بسبب إصابته التي تعرض لها أثناء اعتقاله، حيث لم يتم علاجه حتى اللحظة من قبل إدارة السجون.

وأضافت العائلة في مقابلة خاصة، أنه ما يزال على قيد التحقيق في قسم (10) في معبار مجدو، حتى يوم الخميس 24-3-2022م، بانتظار عقد محاكمة له.

وكانت قوات صهيونية خاصة، قد اختطفت المطارد مؤمن عصام نشرتي (28 عاماً)، في 16-3-2022م، عقب مقاومته وإصابته برصاص الاحتلال.

جدير بالذكر أن المجاهد نشرتي قد أمضى 32 شهراً في سجون الاحتلال، وأفرج عنه بتاريخ 9-1-2019م، بعد اعتقاله في 30-5-2016م.