ما حقيقة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل رمضان؟

تواردت أنباء على لسان وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله أحمد مجدلاني، صباح اليوم الأحد 20 مارس 2022، أن وزارته تبذل جهودًا حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة بمحافظات الوطن في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتزامن مع تضارب الأنباء حول استئناف الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة.

وحاولت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، التواصل مع الجهات ذات العلاقة في قطاع غزة والضفة المحتلة، دون الحصول على أي رد منهم.

وتتفاوت قيمة المساعدة المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية حسب عدد أفراد الأسرة وإعالتها، حيث تتراوح الدفعات من 700 شيكل إلى 1800 شيكل لكل منتفع، إلا أن الوزارة لم تصرف لهم سوى دفعة موحدة بقيمة 750 شيكلا منذ العام الماضي، وهو أمر فاقم من معاناتهم.

ويبلغ عدد المنتفعين من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة 80 ألف أسرة بواقع 94 مليون و461 ألف شيكل، في المقابل يستفيد 35147 أسرة من الضفة المحتلة بواقع 30مليون 566 ألف شيكل.

للعام الثاني على التوالي، يعاني منتفعو الشؤون الاجتماعية أوضاعاً مأساوية بسبب عدم صرف مخصصاتهم المالية، الأمر الذي أثقلهم بالديون في الوقت الذي هم بأمسِّ الحاجة إلى صرفها في ظل اقتراب شهر رمضان، الذي لم يبقى على حلوله سوى أيام معدودة.