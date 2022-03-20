القيادي المدلل: معركة النقب هي معركة الكل الفلسطيني ولن نترك أهلنا وحدهم

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، د.أحمد المدلل، إن معركة النقب هي معركة الكل الفلسطيني، مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية لن تتوانى لحظة عن دعمهم وإسنادهم.

وأوضح القيادي المدلل أن الفصائل الفلسطينية في اجتماع دائم وحراك مستمر، وعملت على تشكيل الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وخاصة أهل النقب الذين يمارس الاحتلال جريمة التطهير العرقي ضدهم.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأحد: الفصائل في حالة تشاور مستمر ووضع خطط واستراتيجيات لدعم أهلنا هناك، والمقاومة التي دافعت عن المسجد الاقصى وعن أهلنا في الشيخ جراح لن تترك شعبنا في النقب لوحده يواجه جرائم الاحتلال" مبيناً أن معركة سيف القدس لم تزل حاضرة وستظل مشرعة في وجه الاحتلال.