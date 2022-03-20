لليوم الثاني : روسيا تستخدم مجددا صواريخ "بالستية" في أوكرانيا

أكدت روسيا الأحد 20 مارس 2022 لليوم الثاني على التوالي، أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا، هذه المرة لتدمير مخازن وقود للجيش الأوكراني في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه “تم تدمير مخزون كبير من الوقود بصواريخ كاليبر التي تم إطلاقها من بحر قزوين، وكذلك صواريخ بالستية فرط صوتية أطلقها نظام كينغال من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم”. ولم تحدد تاريخ الضربة.

وأضافت الوزارة أن الضربة وقعت في منطقة ميكولاييف لكنها لم تحدد تاريخها. وبحسب الوزارة فإن هدف العملية كان “المصدر الرئيسي لإمداد المدرعات الأوكرانية بالوقود” والمنتشرة في جنوب البلاد.

وتنتمي صواريخ كينغال (خنجر بالروسية) البالستية وصواريخ “زيركون” العابرة إلى جيل جديد من الأسلحة التي طورتها روسيا ووصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها “لا تقهر” لأنه يفترض أن تتمكن من تجنب أنظمة دفاع العدو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت السبت، أنها استخدمت صواريخ “كينغال” فرط صوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا، يوم الجمعة.

وتفيد موسكو أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الحكومية الروسية للأنباء، السبت أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا في النزاع في أوكرانيا.