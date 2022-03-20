الاحتلال يؤجل محاكمة القيادية منى قعدان للمرة الـ13

أجّلت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، محاكمة الأسيرة القيادية منى قعدان، من بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين إلى 4 نيسان المقبل.

وقال شقيق الأسيرة القيادي الشيخ طارق قعدان في مقابلة خاصة، إنه جرى الاتصال بالعائلة من قبل المحامي، لإبلاغهم بتأجيل محاكمة شقيقتهم إلى الرابع من نيسان المقبل، وذلك للنطق بالحكم وتحديد مدته.

واعتبر القيادي قعدان، أن أسلوب المماطلة الإسرائيلية محاولة يائسة لكسر إرادة أسرانا وأسيراتنا، داعياً بالفرج والحرية والخلاص القريب لكل أسرانا الأبطال وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أنّ محكمة الاحتلال العسكرية مددت اعتقال الأسيرة قعدان التي تقبع في سجون الدامون، في ديسمبر/ كانون أول 2021م، للمرة الـ 13على التوالي، بحجة استكمال التحقيق معها، علماً أنّ الأسيرة قعدان معتقلة منذ 12-4-2021م، وهي أسيرة سابقة، أمضت ثماني سنوات في سجون الاحتلال، خلال خمس فترات اعتقال.