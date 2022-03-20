موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 20/3/2022، حالة وفاة و(43) إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأجرت وزارة الصحة، 387 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 290 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 248857 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1561 حالة ، واجمالي المتعافين 245324 حالة، واجمالي الوفيات 1972 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 25 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 17 حالة.

بشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:674255 شخص.