موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي دوري أبطال أوروبا، أسفرت قرعة دور ثمن النهائي التي أقيمت أول أمس الجمعة عن قمة كروية بين فريقي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، فيبحث عشان الفريقان عن موعد انطلاق مباراتي الذهاب والإياب من البطولة، كونهما يعتبران الموقعة الكروية أشبه بمباراة نهائية بين الناديين العريقين، وسيحرص فريق الملكي على خوض المباراة بكل قوة، وبكل عناصره، وخاصة أن الميرنغي أقصي على يد البلوز في ذات الدور من المسابقة العام الماضي، لهذا سيحرص على الانتقام منه هذا الموسم.

مباراة ريال مدريد وتشيلسي القادمة

وقبل أيام من المباراة يشرع محبو كرة القدم بشكل عام وعشاق الفريقان للبحث عن موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي دوري أبطال أوروبا، وخاصة أن متابعي وجماهير النادي الملكي على يقين تام بأنهم سيتخطون فريق تشيلسي هذه المرة، وخاصة أن النادي يمر بوضع غير مستقر بسبب العقوبات المفروضة عليه نتيجة علاقة مالكه رومان ابراهيموفيتش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي والتي من المقرر إقامتها على ملعب السانتياغو بيرنابيو معقل الفريق الملكي.

موعد ذهاب مباراة ريال مدريد وتشيلسي

وتأهل الفريق اللندني للمباراة النهائية بعدما تغلب على فريق ريال مدريد في الموسم الماضي بـ 3-1 بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع مواطنه مانشستر سيتي في المباراة النهائية، التي شهدت فوز تشيلسي وحمله اللقب الثاني في تاريخه.

وأعلن اليويفا أن مباريات جولة الذهاب لدور الـ 8 ستقام يومي 5 و6 أبريل/ نيسان، فيما ستلعب مواجهات الإياب يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

ولم يحدد اليويفا حتى الآن موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي، حيث سيعلن لاحقا عن اليوم الذي ستقام فيه جولة الذهاب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

تملك شبكة "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري الأبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تنقل المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر القناة الرئيسية "1 beIN Sports HD Premium"..