"مباحث التموين" تضبط 700 قطعة مفرقعات بحي الزيتون شرق غزة

ضبطت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة بالشرطة، 700 قطعة مفرقعات، بحوزة أحد مروجيها، بمنطقة الزيتون شرق مدينة غزة.

وأوضحت مباحث التموين أنه تم ضبط 150 قطعة من المفرقعات لدى المروج خلال عملية بيعها وترويجها للمواطنين.

وذكرت مباحث التموين، أنه وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش منزله، لافتةً إلى أنه وخلال التفتيش تم ضبط "550" قطعة مفرقعات نارية أخرى في داخل المنزل.

وأشارت إلى أنه تم تحويل ملف القضية والمضبوطات إلى مكتب تحقيق شرطة الزيتون لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وتواصل دائرة مباحث التموين في المباحث العامة جهودها ضمن المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات للحد منها؛ وصولاً إلى منعها بشكل كلي نظراً لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.