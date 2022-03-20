رابط  الفحص.. موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر 3-2022

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 3-2022 ، ينتظر المواطنون في قطاع غزة موعد صرف المنحة القطرية ال100 دولار ، وخاصة بعد تأخر الصرف منذ عدة ايام ، وخاصة ان الصرف كان الشهر الماضي خلال هذه الايام ، وسط ترجيح ان يكون الصرف خلال الاسبوع الجاري .

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 3-2022 الجديد لاستلام 100 دولار ، وبدأ المنتفعون في المنحة القطرية التي تقدمها دولة قطر إلى أهالي سكان قطاع غزة منذ اربع سنوات في إطار التخفيف من معاناتهم الإنسانية جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة لأكثر من خمسين بالمئة بالبحث عن الرابط من الاستعلام الحكومي التي تنشره وزارة الاتصالات والمعلومات ، هذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم الإخبارية إلى كتابة هذه السطور التي توضح لكم ايضًا موعد صرف المساعدات النقدية بواقع مئة دولار لكل مستفيد البالغ عددهم تقريبًا 90 ألف وجميعهم يعانون من ويلات الأوضاع المعيشية المأساوية .

وبعد عمليات البحث العالية عن رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 3-2022 الجديد ، قمنا بإعداد هذه المقالة ، من اجل ان يتعرف جميع المنتفعون من معرفة أسماؤهم ضمن هذه الدفعة الجديدة التي يتم تسليمها عبر مكاتب فروع البريد الموزعة في محافظات القطاع الخمس ، وفيما يلي التفاصيل :

رابط فحص الاسماء من المنحة القطرية شهر 3-2022

حتى كتابة هذه السطور اليوم السبت الموافق 19-3-2022 لم تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص أسماء المستفيدين المنحة القطرية من أجل استلام 100 دولار عن شهر 3 -2022 ، وايضا لم تعلن عن موعد صرف المنحة ، إلا أن التوقعات تقول خلال الايام المقبلة القليلة .

ونعلمكن نحن في فريق موقع فلسطين اليوم أنه حال تم الاعلان رسميًا عن رابط الفحص وموعد الصرف سنوفر لكم الرابط والموعد في هذه المقالة ، وندعوكم إلى متابعة الموقع يوميًا .

صرف المنحة القطرية الجديد اليوم

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 22 مرة .

ثانيًا: من استلم 22 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

اسماء المستفيدين من المنحة القطرية مارس-2022

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3-2022

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 3-2022 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

تعليم رام الله تتحدث عن طبيعة أسئلة امتحانات "التوجيهي"