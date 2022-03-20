رام الله: الكشف عن طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة وطبيعة الأسئلة في قسمين

كشف محمد عواد مدير عام الامتحانات والقياس في وزارة التربية والتعليم في فلسطين اليوم الأحد 20 مارس 2022 ، عن طبيعة امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام.

وقال عواد مدير عام الامتحانات والقياس في وزارة التربية والتعليم في فلسطين خلال تصريحات لصوت فلسطين، إن "أكثر من 80000 طالب سيتقدم لامتحان الثانوية العامة هذا العام".

وأكد عواد أنه "سيكون هناك مرونة في طبيعة الأسئلة الاختيارية وعددها، حيث سيكون في القسم الأول ثلاثة أسئلة اجباري، وفي القسم الثاني أربعة أسئلة يجيب الطالب على اثنين منها".

وأضاف عواد أن "الوزارة الآن في مرحلة إعداد الأسئلة، وأن الفرق المتخصصة تقوم بدورها، بالتنسيق بين المحافظات وصولاً للامتحان في السابع من حزيران، وسنكون جاهزين لإنجاز الامتحان وفق الخطة الموضوعة".

وبما يخص المواد المحذوفة قال عواد إنه "تم اصدار نشرة قبل أكثر من أسبوعين أضيفت لنشرة سابقة وحددت كل المواد المطلوبة والمواد الأخرى والمواد المكررة تم نشرها على مواقع الوزارة والمديريات ولا مشكلة في هذا الأمر".