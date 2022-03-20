شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد بث مباشر، من المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد 20 مارس 2022 مباراة إياب الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليغا" بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي في العاصمة مدريد، ويسعى الفريقان للخروج من المباراة بنتيجة جيدة لما لها تأثير نفسي على لاعبي الفريقين، وخاصة في ظل التنافس الشديد بين المستويات الأولى من المسابقة، وفي المقابل يقدم فريق برشلونة مستويات مبهرة تختلف عن البدايات السيئة للموسم، وذلك بعدما تولى المدير الفني تشافي هيرنانديز مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر

ويبحث عشاق فريقي ريال مدريد وبرشلونة عن شاهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد بث مباشر، فهما لديهما متابعين كثر حول العالم، وذلك في ظل المنافسة بين الغريمين التقليديين على مر عشرات السنوات، وفي الغالب تكون مباراة كلاسيكو الأرض لها رونق خاص، فأكثر من نصف مليار مشاهد يستعدون لمتابعة موقعة كروية مدتها 90 دقيقة خلال شوطي المباراة، كما أن المتعصبين الكرويين يخرجون بعد المباراة ويجوبون شوارع المدن باسم فريقهم الفائز في المباراة، كل تلك الأسباب دفعت فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لإرفاق رابط بث مباشر يعرض مجريات اللقاء الكروي بجودة عالية دون تقطيع على البث.

مشاهدة مباراة الكلاسيكو دون تقطيع

ويشرع عشاق الغريمين التقليديين للبحث عن مشاهدة مباراة الفريقين على روابط بث مباشر بعيدا عن القنوات الناقلة، كون المشاهدة عبر الانترنت باتت ملاذ ملايين متابعي كرة القدم حول العالم؛ لأن المشاهدة يتمكن من متابعة المباراة عبر هاتفه الذكي، دون الالزام بوجود كهرباء أو شاشة تلفاز.

تشكيلة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

ويبحث عشاق ريال مدريد وبرشلونة عن تشكيلة فريقيهما، وخاصة في ظل التنافس الشديد والأسماء الكبيرة بين الفريقين،

ومن المتوقع أن يدخل الفريق الملكي بتشكيلة تضم كلا من:

يتولى حراسة المرمى: تيبو كورتوا

وفي خط الدفاع: داني كارفاخال .. إيدير ميليتاو .. ديفيد ألابا .. ناتشو فيرنانديز

ويتمركز خط الوسط: كاسيميرو .. لوكا مودريتش .. توني كروس

ويقود خط الهجوم: أسينسيو .. كريم بنزيما (موضع شك بسبب إصابته) .. فينيسيوس جونيور

أما من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز بالتشكيلة التي تحمل الأسماء التالية: -

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيس، وجوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، وفرينكي دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، فيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج.