الاحتلال يغلق مدخل النبي صالح شمال رام الله

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، البوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية النبي صالح شمال رام الله، وفتشت عددا من المنازل في بلدة بيت ريما.

وأفادت مصادر محلية لمراسلتنا، بأن قوات الاحتلال منعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج من القرية، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة، للوصول إلى أماكن عملهم.

يشار إلى أن المدخل الذي أغلق، يخدم أيضا قرى بني زيد الغربية (بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، وقراوة)، وكذلك مدينة سلفيت وبعض قراها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وفتشت عددا من المنازل في البلدة، عرف من أصحابها عبد الله الريماوي.