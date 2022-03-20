الجهاد الإسلامي: سلوك أجهزة أمن السلطة في الضفة يستدعي وقفة جادة لكبح جماحها

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 20/3/2022، أن سلوك أجهزة أمن السلطة في الضفة يستدعي وقفة جادة لكبح جماحها.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي يخرج فيه الشعب الفلسطيني لمواجهة قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في الضفة الباسلة، تقوم قطعان أجهزة الأمن المنفلتة التابعة لسلطة أوسلو بحملة اعتقالات تستهدف أبناء وأنصار حركة الجهاد الإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني، ويزجون بهم في أقبية ما يسمي بجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوقائي ويخضعونهم لوسائل تحقيق قذرة لصالح أجهزة الأمن الصهيونية.

وشددت الحركة، على أن هذا السلوك الذي يتنافى مع كل المفاهيم الوطنية ويمزق وحدة الشعب الفلسطيني، يستدعي وقفة وطنية من كافة قوى الشعب الفلسطيني والخروج من دائرة الصمت لكبح جماح هذه الأجهزة، ومنعها من الاستفراد بأبناء شعبنا، ووضع حد لأعمال العربدة التي تستهدف إرادة الشعب الفلسطيني خدمة للاحتلال وقطعان مستوطنيه.