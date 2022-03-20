بعد تمديد توقيفه.. الاحتلال ينظر بشأن محافظ القدس اليوم

مددت سلطات الاحتلال، توقيف محافظ القدس، عدنان غيث، إلى اليوم الأحد، بعد أن استدعته مخابراتها للتحقيق بعد أن احتجزته على معبر الكرامة لعدة ساعات، حيث كان بطريقه للسعودية.

وقال مستشار الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي "في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن حل الدولتين وايقاف الاستيطان ووقف تهويد القدس، يأتي الاحتلال بهذا الاعتقال ويعطي رسالة واضحة بأنه يريد أن يستثني القدس ويفرض سيادته فيها وبالتالي يخرجها من اي مفاوضات سياسية قادمة ولذلك رسالتنا للمجتمع الدولي والادارة الاميركية والامم المتحدة، بأن تتحمل مسؤولياتها للضغط على الاحتلال للإفراج العاجل عن المحافظ غيث".

وكانت سلطات الاحتلال احتجزت المحافظ غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي صباح أمس السبت، لعدة ساعات ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة وسلمته طلبا لمراجعة مخابراتها.

وقال الرفاعي "أثناء تواجدي برفقة المحافظ عدنان غيث على معبر الكرامة، قامت مخابرات الاحتلال باحتجازنا لأربع ساعات على المعبر، حيث كنا متوجهين إلى السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في المسكوبية".