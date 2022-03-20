غزة: وفاة شرطي وإصابتان في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، اليوم الأحد 20/3/2022، وفاة شرطي وإصابة آخر من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات في حادث سير ذاتي لمركبة حكومية أثناء مهمة عمل في شارع صلاح الدين شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

ونشرت الإدارة، إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، لافتةً إلى وجود حالة وفاة واحدة وإصابتان متوسطتان وقعتا في 12 حادث سير، وأضرار مادية وقعت بـ 18 مركبة جراء تلك الحوادث.

وفي تفصيل حالة الوفاة، فقد أعلنت "المرور" وفاة الشرطي - رقيب/ محمود عطية أبو الخير (26 عاماً) وإصابة آخر من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، وذلك في حادث سير ذاتي لمركبة حكومية أثناء مهمة عمل في شارع صلاح الدين شرقي دير البلح بالمحافظة الوسطى.