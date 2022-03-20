بث مباشر..موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الكرة المستديرة، عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة، وكرة القدم مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة 2022 في السنوات الأخيرة، والتي تعد أهم مباراة في كرة القدم على صعيد الأندية، حيث تحظى مباراة ريال مدريد وبرشلونة بأهمية كبيرة لدى جمهور العالم العربي والاسلامي، حيث يسعى فريق ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته على الغريم التقليدي برشلونة، عندما يلتقيان مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني. لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة .

المباراة تأتي بعد نجاح الفريقين على الصعيد القاري، إذ تأهل ريال مدريد للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، فيما نجح برشلونة في العبور إلى ذات الدور بالدوري الأوروبي.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحددت الشبكة العالمية قناتي "beIN Sports HD 1" و"beIN Sports 1 HD Premium" لنقل مباراة الكلاسيكو.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 66 نقطة

إشبيلية - 56 نقطة

برشلونة - 51 نقطة

أتلتيكو مدريد - 51 نقطة

ريال بيتيس - 49 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 22 هدفا

إنيس أونال - خيتافي – 14 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 14 هدفا

إياجو اسباس – سيلتا فيجو – 13 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول - 13 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس - 13 هدفا

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة المتوقعة في الكلاسيكو يوم الأحد، حيث يبحث الكثيرون عن تشكيلة الفريقين من المشجعين لمعرفة توقعات المباراة المنتظرة من قبل عشاق كرة القدم حول العالم، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن تقدك لكم تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة المتوقعة في الكلاسيكو يوم الأحد، حيث رسمت صحيفة ماركا الإسبانية ملامح تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض المرتقبة بين الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بملعب سانتياجو بيرنابيو.





تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة المتوقعة في الكلاسيكو يوم الأحد

ويعود لاعب الوسط الإسباني الشاب نيكو جونزاليس من جديد للمشاركة مع البارسا وسيكون متاحاً للمدرب تشافي هيرنانديز في الكلاسيكو بعدما غاب في المباراة الماضية ضد أوساسونا للإيقاف الإداري لتراكم البطاقات الملونة.

تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد

وفي الوقت ذاته تحوم الشكوك حول تواجد الفرنسي كريم بنزيما في تشكيلة ريال مدريد، مع فقدان مواطنه فيرلان ميندي على الجبهة اليسرى بالخط الخلفي بداعي الإصابة.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، داني كارفاخال، وناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.





تشكيلة برشلونة المتوقعة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيس، وجوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، وفرينكي دي يونج.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، فيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج.

ريال مدريد وبرشلونة.. من الأكثر فوزًا بالكلاسيكو؟

أقيم الكلاسيكو في 281 مناسبة من قبل، وذلك في جميع البطولات الرسمية والودية، وفاز البلوجرانا 155 مرة مقابل 104 انتصارات للبلانكوس و62 تعادلا.

وعلى الصعيد الرسمي فقط، أقيمت مباراة برشلونة وريال مدريد 248 مرة، والغلبة كانت للريال الذي فاز بـ100 مباراة مقابل 96 للكتلان، وانتهت 52 مباراة بالتعادل.