أسعار الذهب اليوم في فلسطين الأحد 20 مارس 2022

تراجع الذهب اليوم في فلسطين، الأحد 20 مارس/آذار 2022، تزامنًا مع تسجيل المعدن النفيس لأكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في فلسطين، خلال التعاملات المسائية اليوم في السوق المحلية، إلى نحو 200.64 شيكل (61.83 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم بفلسطين، إلى نحو 175.57 شيكل (54.10 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في فلسطين، في منتصف تعلاملات اليوم، إلى نحو 150.48 شيكل (46.37 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في فلسطين، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 117.04 شيكل (36.07 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في فلسطين

وسجل متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب اليوم في فلسطين، خلال تعاملات مساء اليوم في السوق المحلية، تراجعًا إلى نحو 6240 شيكل (1923 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في فلسطين بتعاملات اليوم، نحو 1405 شيكل (432.82 دولار).