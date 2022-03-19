سعر الدولار اليوم في العراق الأحد 20 مارس 2022

تباين متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد ، 20 مارس/آذار 2022، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، وباقي المحافظات.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1460 دينارh للشراء، و1470 دينارا للبيع، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وسجل الدولار في العراق، على شاشة البنك المركزي، نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في محافظات العراق

وبورصة الكفاح، وبورصة الحارثية، وباقي البورصات في المحافظات العراقية الأخرى، عطلة رسمية يومي الجمعة والسبت.

وعادة يختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، في سوق العملات الدولية، إلى نحو 1464.22 دينار للشراء، و1464.40 دينار للبيع، وذلك وقت كتابة التقرير، بحسب موقع "أدويت" للعملات على الإنترنت.

أسعار اليورو والإسترليني اليوم مقابل الدينار العراقي

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم، إلى نحو 1617.27 دينار للشراء، و1623.06 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، إلى نحو 1929.00 دينارا للشراء، و1937.13 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم مقابل الدينار العراقي

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 390.81 دينار للشراء، و389.93 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 398.69 دينار للشراء، و398.64 دينار للبيع.

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4823.68 دينار للشراء، و4817.92 دينار للبيع.