سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 20-3-2022، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر صرف الدولار في سوريا اليوم مقابل اللسيرة السورية، وباقي العملات الأخرى، وبعد زيادة عمليات البحث عن أسعار الدولار في سوريا عبر محركات البحث قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 20-3-2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، اليوم الأحد 20 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ويشكل التضخم كابوساً يجثم على صدور السوريين بعد أن انعكس على الأسعار، وشهد ارتفاعاً لم تستطع مجاراته كل زيادات الأجور التي جاءت آخرها بنسبة 30% بعد أن بلغت معدلات التضخم 878% مقارنة بعام 2010.

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم الاحد، في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3800 ليرة للشراء، و3850 ليرة للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق أمس الجمعة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 20-3-2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وثبت سعر اليورو اليوم الاحد، في سوريا خلال مستهل التعاملات لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 4213 ليرة للشراء، و4273 ليرة للبيع.

كما حافظ سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 4984 ليرة للشراء، و5060 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 20-3-2022

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي، اليوم الاحد، في سوريا خلال التعاملات الصباحية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستوى 1011 ليرة للشراء، و1027 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وثبت سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الاحد، في سوريا عند فتح التعاملات لدى السوق السوداء عند مستوى 1032 ليرة للشراء، و1048 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا، اليوم الاحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12487 ليرة للشراء و12677 ليرة للبيع.