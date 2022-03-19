سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الاحد 21 مارس 2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني استقراراً اليوم الاحد 20 مارس 2022 في السودان 2022 لدى البنوك والسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ويواجه السودانيون وضعا اقتصاديا بالغ التعقيد بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مقابل نظيرتها الأجنبية مما انعكس على الأسعار التي ارتفعت بنحو جنوني، فاضطرت آلاف الأسر للتخلي عن شراء مستلزمات أساسية أو تخفيض كميتها للتمكن من مقابلة الضغط المعيشي المتزايد.

وأصبح السودان، خلال الفترة الأخيرة، صاحب أعلى معدل تضخم في العالم العربي، وخلال عام 2020 وصل التضخم في السودان إلى مستويات قياسية تجاوزت 400%.

و استقر سعر الدولار في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي ليسجل نحو 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، وحافظ سعر العملة الخضراء على مستواه لدى السوق السودانية السوداء، مسجلًا 615 جنيها.