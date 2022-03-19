يرصد لكم فريق فلسطين اليوم بشكل يومي أسعار العملات و الذهب في مختلف الدول، و في هذه المقالة يرصد لكم سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، 20 مارس 2022، حيث شهدت الأسعار استقراراً في شركات الصرافة و البنوك.

و استقر سعر الدولار اليوم في مصر، اليوم، الاحد 20 مارس/آذار 2022، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي لبنوك كبرى.

والجمعة، والسبت، إجازة أسبوعية للبنوك في مصر .

أعلى سعر للدولار في مصر

سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار في 29 بنكاً مصرياً، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها التجاري الدولي، والقاهرة، والإسكندرية، والبركة، وبلوم مصر، وكريدي أجريكول، وبنك HSBC، والعربي الأفريقي.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند 17.30 جنيه للشراء، و 17.41 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 21.54 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، نحو 51.46 جنيه للشراء، و 51.92 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.