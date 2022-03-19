طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 20 مارس 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم بشكل يومي أسعار العملات و الذهب في مختلف الدول، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد، 20 مارس 2022، حيث شهدت الأسعار تراجعاً متأثرة بهبوط أسعار المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا نحو 155,316 ألف ليرة (61.83 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، نحو 116,489 ألف ليرة (46.37 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 90,601 ألف ليرة (36.07 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في سوريا نحو 77,658 ألف ليرة (30.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا، (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 135,905 ألف ليرة (54.10 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا اليوم، نحو 4,830 مليون ليرة (1923 دولارا).

كما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1,087 مليون ليرة (432.82 دولار).

عالمياً، سجلت أسعار الذهب أكبر انخفاضاً أسبوعياً منذ ما يقرب من 4 أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن، وهو من أصول الملاذ الآمن، بفعل الآمال في إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وكذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.