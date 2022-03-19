تعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2022، ونقدم لكم في موقع وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" أفضل الأدعية التي يحرص المسلمون من خلالها لاستقبال رمضان من خلال شحن النفس بالمزيد من الدعم الإيماني.

تعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2022

ويهتم المسلمون بشكل كبير في هذا الشهر باستثمار كل أيامه وأوقاته بكافة العبادات وخاصة الدعاءلاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث لم يتبقى إلا أيام قلائل على استقبال شهر رمضان المبارك.

تعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2022

دعاء لاستقبال شهر رمضان 2022

ومن الأدعية التي يدعو المسلمون ربهم عشية شهر رمضان المبارك:

"اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك".

"اللّهمّ إنّي أعوذُ بك من قلب لا يخشع، ومن دُعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفعُ يا رب”. كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أظلّ شهر رمضان وحضر فسلّمهُ لي وسلمني فيه وتسلمه مني".

تعرف على دعاء استقبال شهر رمضان 2022

دعاء استقبال شهر رمضان 2022

عدد ساعات صيام رمضان

ويصوم المسلم شهر رمضان المبارك منذ سماع أذان الفجر صباحا حتى أذان المغرب مساء، أي يصوم المسلمون نحو 14 ساعة متواصلة دون تناول أي طعام أو شراب ضمن ساعات الصوم، فتناول الطعام والشراب يبطل الصيام، وعلى المسلم قضاء الأيام التي لم يصمهما، سواء لم يصمها بعذر أو بدون عذر يذكر.