أفضل ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022، ينشر لكم موقع "فلسطين اليوم الإخباري"، العديد من ترددات قنوات القرآن الكريم، بعد زيادة عمليات البحث حول الموضوع بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك.

أفضل ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

ويسعى فلسطين اليوم الإخباري بشكل مستمر لتقديم كل ما يهم المتابعين من ترددات القنوات المختلفة، وخاصة ترددات قنوات القرآن الكريم، حيث نقدم لكم العديد من ترددات القنوات التي يبحث عنها المتابعون لسماع الأصوات الجميلة للقرآن الكريم:

أفضل ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة قرآن تي في القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd

أفضل ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd

أفضل ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

أفضل ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

أحدث ترددات قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022ت