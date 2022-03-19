النائب العام يُشرِف على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن وادي

أشرفَ النائب العام المستشار، د. محمد النحال، على إعادة تمثيل مسرح جريمة مقتل المواطن، محمد جهاد وادي (31 عاماً)، بحضور رئيس نيابة غزة الجزئية الدائرة الأولى المستشار، سائد عبدو، وعضو النيابة المشرف على مركز شرطة الشجاعية أ. معين الوحيدي، وبحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار، حسني الهباش، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض على المتهم بواقعة القتل (ح.ج)، واعترافه بالواقعة.

وحضر النائب العام تمثيل مسرح الجريمة، وتابع إجراءات رئيس وعضو النيابة المختص، وخطوات اعتراف المتهم وتمثيله لما حدث أثناء الواقعة، وما نجَم عنها من عملية القتل، وأكّد سعادة النائب العام أن النيابة العامة ستُتابع كافة إجراءات التحقيق، واستكمال جمع الأدلة، وإتمام التحقيقات وإنهائها، والتأكد من سلامتها؛ تحقيقاً للردع العام، وإحقاقاً للحق وسيادة القانون، وطمأنةً للمجتمع واستقرار أمنه.