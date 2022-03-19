"الوحدات" يتجاوز "شباب الخليل" بثلاثية نظيفة في بطولة "القدس و الكرامة"

فاز نادي الوحدات الأردني على شقيقه نادي شباب الخليل بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، في افتتاح مباريات بطولة "القدس والكرامة".

وأمام جمهور عريض احتشد في المدرجات، رافعًا الأعلام الأردنية والفلسطينية، قدم "الوحدات" أوراق اعتماده كمرشّح أول للتأهل عن المجموعة الأولى، والتي تضم أيضًا نادي شباب رفح.

وبدأ "شباب الخليل" مهاجما منذ الدقائق الأولى من زمن الشوط لأول، وضغط على مرمى "الوحدات" في أكثر من مناسبة، ولعل أخطرها جاء في الدقيقة الثامنة بعد أن خطف حمادة الجعبري الكرة من دفاع الوحدات وسدد الكرة قوية أبعدها حارس "الوحدات" أحمد عبد الستار بصعوبة عن مرماه.

ودخل "الوحدات" أجواء المباراة متأخرا قليلا، لكنه كاد أن يفتتح التسجيل بعد كرة جماعية وصلت بالنهاية إلى أحمد سمير الذي سددها قوية وتصدى لها الحارس رامي حمادة بصعوبة على دفعتين.

وافتتح الوحدات التسجيل في الدقيقة الـ 34 عبر لاعبه مهند أبو طه من تسديدة صاروخية بيسراه من مسافة بعيدة شاهدها الحارس حمادة وهي تتهاوى داخل شباكه.

وفشل حمادة الجعبري بعد دقيقة من هدف الوحدات من تسجيل التعادل بعد خطأ من دفاع "الوحدات" في إبعاد الكرة، لكن الحارس عبد الستار خرج بالتوقيت المناسب وأبعد الكرة من أمامه، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الوحدات" بهدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، حاول "شباب الخليل" العودة في المباراة وتسجيل التعادل، إلا أن هجماته أمام مرمى "الوحدات" لم تكتمل. ومن هجمة مرتدة، نجح المحترف الأرجنتيني ماتياس كاسترو من إضافة الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة الـ 66، بعد دربكة أمام مرمى الشباب. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أضاف فراس شلباية الهدف الثالث بعد انفراده بالحارس حمادة، ليسدد الكرة قوية في الشباك.