خبر إلى متى تستمر الأجواء الباردة؟ راصد جوي يجيب

قال الراصد الجوي، داوود الطروة إن التحليلات الجوية لا زالت تشير إلى استمرار تدفق الهواء البارد باتجاه البلاد .

و أوضح الطروة في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مساء اليوم السبت أن هذا الأسبوع هو اسبوع شديد البرودة، ويبدو أنه الاسبوع الأخير في موجة البرد التي تتعرض لها المنطقة، قبل أن تبدأ الأجواء الربيعية خلال الأسبوع القادم.

و وفقاً للراصد الجوي، فإن هذا الأسبوع يتميز بتقلبات جوية كثيرة، حيث تبقى درجات الحرارة دون معدلات ثابتة.

و أضاف الطروة: " خلال هذا الأسبوع لدينا حالتين ماطرتين، الأولى ضعيفة ستكون وستؤثر على بعض المناطق الفلسطينية في مناطق محدودة بالأمطار محدودة سريعة ستكون مع انخفاض على درجات الحرارة" .

أما الحالة الثانية، فهي هي انخفاض جوي شامل سيبدأ بانخفاض ملموس ع درجات الحرارة، و تسقط الأربعاء الأمطار على المناطق الشمالية وبعض المناطق الجنوبية والوسطى ولن تكون شاملة، و ستمتد هذه الأمطار لتشمل المدن الفلسطينية يوم الخميس وبالتالي الطقس ماطر متوقع ع كافة المناطق الفلسطينية.

و أشار الراصد الجوي الى أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار حتى ساعات المساء من يوم الجمعة، ثم يستقر الطقس وينتهي هذا المنخفض الجوي.

و توقع الراصد الطروة أن ترتفع درجات الحرارة الأسبوع القادم، لافتاً الى أن موجة البرد مستمرة حتى يوم الاحد من الأسبوع المقبل.

و تشهد البلاد موجة شديدة البرودة منذ الأسبوع الماضي، حيث بلغت درجات الحرارة في القدس المحتلة 12 نهاراً – 5 ليلا.