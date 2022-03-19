"الصحة الإسرائيلية": تسجّل 3896 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 3896 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، و3,875 إصابة، يوم أمس الجمعة.

ويُشار إلى أنه ارتفعت حصيلة الوفيات بكورونا في "إسرائيل" إلى 10419 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شباط/فبراير 2020، بعد تسجيل حالتي وفاة في الساعات الأخيرة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليًا نحو 42 ألف حالة..

وحسب معطيات الصحة "الإسرائيلية"، فقد بلغ عدد المصابين بحالة حرجة 326 مصابا منهم 133 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال منسق شؤون "جائحة كورونا" البروفيسور سلمان زرقا :"إن "إسرائيل" لا تزال في الموجة الخامسة، متوقعًا استمرار الموجة خلال الأشهر القادمة.