مصرع 17 مهاجرًا غرقًا قبالة ساحل تونس

أعلن مسؤول في جهاز الحماية المدنية التونسية، اليوم السبت، مصرع 17 مهاجرًا إثر غرق قاربهم قبالة ساحل تونس.

يُشار إلى أن الحادث وقع أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وقال المسؤول التونسي :" أن خفر السواحل انتشل 12 جثة عقب غرق القارب، مساء أمس الجمعة، قبالة ساحل ولاية نابل التونسية، قبل أن ينتشلوا 5 جثث أخرى، اليوم السبت,

وأشار إلى أن معظم الضحايا في حادث الغرق مهاجرين من سوريا.

جدير ذكره أنه شهد ساحل تونس حوادث غرق عديدة في الأشهر الماضية، مع تزايد وتيرة محاولات مهاجرين لعبور البحر إلى أوروبا.