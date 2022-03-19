الكشف عن قضية جديدة تتعلق بفساد بنيامين نتنياهو و زوجته سارة

كشف مُحلِّل الشؤون السياسيّة في القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ، أمنون أبراموفيتش النقاب عن قضيةٍ أخرى تتعلّق بفساد رئيس الوزراء الإسرائيليّ السابِق، بنيامين نتنياهو وزوجته ساره.

وبحسب المصادر التي اعتمد عليها أبراموفيتش، فإنّ نتنياهو وزوجته، كانا خلال زياراتهما المُتكرّرة للولايات المُتحدّة الأمريكيّة يأكلان في أفخم المطاعم بواشنطن ونيويورك على حساب دافِع الضرائب الإسرائيليّ.

ولكنّ الأدهى من ذلك، أضاف المُحلِّل، أنّ نتنياهو أمر مدير مكتبه بإحضار بقايا الطعام التي كانت تبقى بعد تناولهما الوجبات الفاخِرة وتحميلها بنفس الطائرة التي أقّلتهما إلى أمريكا، والحفاظ على درجةٍ حرارةٍ مُنخفضةٍ جدًا كي لا يخرب الأكل، وبعد وصول الطائرة إلى مطار (بن غوريون) الإسرائيليّ، قام المُوظفون في ديوان رئيس الوزراء آنذاك ينقلون بقايا الطعام إلى بيت العائلة الرسميّ في القدس الغربيّة، كما قال المُحلِّل الإسرائيليّ، والذي لم يُخفِ تندّره على نتنياهو وزوجته.

وكان أبراموفيتش يتحدّث عن الطائرة الخاصّة بنتنياهو، والتي ما زالت قيد التحضير بسبب الطلبات المُتكررة من نتنياهو وزوجته بإضافة أمورٍ أخرى، غير التي تمّ الاتفاق عليها مُسبقًا، والذي وصلت تكاليفها حتى اللحظة إلى 150 مليون دولار.

جديرٌ بالذكر أنّه على مرّ السنين، اشتهر نتنياهو بين الموظفين في دار ضيافة الرئيس الأمريكيّ بإحضاره على الدوام حقائب خاصة في رحلاته إلى واشنطن مليئة بالملابس المتسخة، وذلك وفقا لما قال الكاتب بصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكيّة، جون هدسون، وبعد ذلك قام الإعلام العبريّ بنشر تقارير مُوسعّةٍ عن الواقعة.

وأوضح هدسون أنّ تنظيف الملابس لرئيس الوزراء يتم مجانًا من قبل الموظفين الأمريكيين، وهي ميزة متاحة لجميع القادة الأجانب، ولكنهم لا يستفيدون منها إلّا نادرًا لقصر فترة إقامتهم بواشنطن، باستثناء عائلة نتنياهو.