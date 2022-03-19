بالفيديو رئيس مجلس الأمة الكويتي يطالب بطرد "اسرائيل" من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144

طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بطرد الوفد الإسرائيلي من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 قبل الوفد الروسي.

جاءت مطالبة الغانم هذه بعد طرح تصويت لطرد وفد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال الغانم، خلال كلمة له في المؤتمر: "سيادة الرئيس شكرا لكم على ما ذكرتموه ولكن أنتم تمثلون رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وليس مجموعة +12 بالطبع".

وأضاف: "ولذلك ومع كل احترامي لرأي ووجهة نظر مجموعة +12 فإننا من حيث المبدأ ندين أي احتلال. فأنا من دولة تم احتلالها قبل 30 عاما ولذلك فإننا ندين أي احتلال".

وتابع مرزوق الغانم موضحا: "ولكن في نفس الوقت وأنا أتحدث إلى مجموعة +12 من خلالكم كيف يمكنهم أن يطلبوا طرد الوفد الروسي أو أي وفد آخر من الاتحاد البرلماني الدولي.

بسبب غزو حدث قبل بضعة ايام أو أسابيع؟. ولا يتم طرد الوفد الإسرائيلي وهم من قاموا بغزو فلسطين قبل 60 سنة".

واعتبر رئيس مجلس الأمة الكويتي أن ذلك يشكل استخدام معايير مزدوجة "لا أعتقد أنكم كرئاسة تقبلون بها. إلا إذا كنتم ستطردون أي دولة تقوم باحتلال دولة أخرى فأنا مع هذا التوجه".

واختتم:” ولذلك يجب أن يراعي بأن تكون المعايير موحدة ولا يتم استخدام معايير مزدوجة".

وكان الغانم وصل أمس هو والوفد البرلماني المرافق له إلى جزيرة "بالي" الإندونيسية، للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144 المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 مارس الجاري.