ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022، وتنشر لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذا المقال ترددات قنوات أم بي سي، وهي من القنوات التي يكثر البحث عنها عبر محركات البحث العالمية، ولمعرفة الترددات تابع المقال للنهاية.
ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022
ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" على تقديم كافة ترددات قنوات ام بي سي، لما تقدمه من برامج ومسلسلات متنوعة وهادفة تمتع المشاهد، ونتيجة لنسبة البحث العالية على تردد قناة أم بي سي mbc السعودية، ارتفعت نسبة مشاهدات القناة في فترة وجيزة.
ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022
وتعرض قناة ام بي سي mbc العديد من المسلسلات والبرامج المتميزة، ومن ابرز تلك المسلسلات، الاختيار، مسلسل أم هارون، خلال شهر رمضان المبارك.
ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022
أبرز ترددات قنوات ام بي سي mbc:
تردد قناة ام بي سي 1 mbc :
تردد القناة على النايل سات:
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد القناة على العرب سات
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022
تردد قناة ام بي سي mbc2:
التردد 12015
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي mbc3:
تردد قناة ام بي سي mbc3 على نايل سات :
التردد 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات:
التردد 11270
معدل الترميز 27500
الاستقطاب رأسي
ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022
تردد قناة ام بي سي mbc4 :
تردد القناة 11938 – 11470
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
تردد قناة ام بي سي دراما :
تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات:
هو 11938, 11470
الاستقطاب v
معدل الترميز 27500
ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022
تردد قناة ام بي سي mbc5 :
التردد هو 11559
الاستقطاب v
الترميز 27500
تردد قناة ام بي سي بوليود mbc:
التردد هو 11559
الاستقطاب v
الترميز 27500
ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022
تردد قناة ام بي سي mbc max:
التردد: 11560
الاستقطاب عمودي
تردد آخر 11938
الاستقطاب عمودي
قناة ام بي سي اكشن MBC :
تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات:
هو 12284(v) أو 11270(v)
تردد قناة ام بي سي على نايل سات:
هو 11476(v)
ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022
تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :
الاقمار التردد معدل الترميز FEC
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4
تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :
القمر التردد FEC/SR الجودة
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD
تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 H
تردد قناة ام بي سي العراق MBC :
القمر نايل سات 201
التردد 12226 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية أفقي عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022
ترددات "MBC العراق" SD
القمر نايل سات 201
التردد 11938 MHz
الدرجة 7 غرب
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
التعديل QPSK/DVB-S
القمر عربسات بدر 6
التردد MHz 11862
الدرجة 26 شرق
القطبية عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 4/3
التعديل DVB-S QPSK
تردد قناة إم بي سي مصر MBC :
التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.
أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.
معدل الترميز هو 27500.