

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022، وتنشر لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذا المقال ترددات قنوات أم بي سي، وهي من القنوات التي يكثر البحث عنها عبر محركات البحث العالمية، ولمعرفة الترددات تابع المقال للنهاية.

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022

ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" على تقديم كافة ترددات قنوات ام بي سي، لما تقدمه من برامج ومسلسلات متنوعة وهادفة تمتع المشاهد، ونتيجة لنسبة البحث العالية على تردد قناة أم بي سي mbc السعودية، ارتفعت نسبة مشاهدات القناة في فترة وجيزة.

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022

وتعرض قناة ام بي سي mbc العديد من المسلسلات والبرامج المتميزة، ومن ابرز تلك المسلسلات، الاختيار، مسلسل أم هارون، خلال شهر رمضان المبارك.

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022

أبرز ترددات قنوات ام بي سي mbc:

تردد قناة ام بي سي 1 mbc :

تردد القناة على النايل سات:

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد القناة على العرب سات

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022

تردد قناة ام بي سي mbc2:

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي mbc3:

تردد قناة ام بي سي mbc3 على نايل سات :

التردد 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

تردد قناة ام بي سي mbc3 على عرب سات:

التردد 11270

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022

تردد قناة ام بي سي mbc4 :

تردد القناة 11938 – 11470

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

تردد قناة ام بي سي دراما :

تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات:

هو 11938, 11470

الاستقطاب v

معدل الترميز 27500

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022

تردد قناة ام بي سي mbc5 :

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

تردد قناة ام بي سي بوليود mbc:

التردد هو 11559

الاستقطاب v

الترميز 27500

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022

تردد قناة ام بي سي mbc max:

التردد: 11560

الاستقطاب عمودي

تردد آخر 11938

الاستقطاب عمودي

قناة ام بي سي اكشن MBC :

تردد قناة ام بي سي أكشن على عربسات:

هو 12284(v) أو 11270(v)

تردد قناة ام بي سي على نايل سات:

هو 11476(v)

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022

تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports :

الاقمار التردد معدل الترميز FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11470 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات (v)11559 27500 5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6 12341 (h) 27500 3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports :

القمر التردد FEC/SR الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات 12341 (H) 27500 – 3/4 H

تردد قناة ام بي سي العراق MBC :

القمر نايل سات 201

التردد 12226 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية أفقي عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

ترددات قنوات ام بي سي mbc في رمضان 2022

ترددات "MBC العراق" SD

القمر نايل سات 201

التردد 11938 MHz

الدرجة 7 غرب

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

التعديل QPSK/DVB-S

القمر عربسات بدر 6

التردد MHz 11862

الدرجة 26 شرق

القطبية عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4/3

التعديل DVB-S QPSK

تردد قناة إم بي سي مصر MBC :

التردد على النايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

معدل الترميز هو 27500.