بالصور الجهاد بغزة تنظم سلسلة زيارات للهيئات والمرجعيات العلمائية الدينية

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة صباح اليوم سلسلة زيارات لعدد من الهيئات والشخصيات العلمائية والدينية بمشاركة عدد من القادة والكوادر والشخصيات الاعتبارية، تأكيداً على الدور المهم الذي يمارسه العلماء تجاه المجتمع، وإيماناً بوجوب التقدير للمرجعيات الإسلامية.

واستهلت الزيارات بلقاء الشيخ علي الغفري رئيس مجمع التبليغ والدعوة، وكذلك زيارة ملتقى دعاة فلسطين ممثلاً برئيسه الشيخ عمر فورة، وزيارة الشيخ الدكتور عماد حمتو عميد المعاهد الأزهرية سابقًا، حيث جرى تكريمهم بدرع " الوفاء والمحبة".

وأكد الأستاذ خميس الهيثم مسؤول الحركة في إقليم غزة, أن هذه الزيارات تأتي كعربون محبة ووفاء للدور الذي تلعبه الهيئات والشخصيات الدينية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وترسيخ المفاهيم والقيم الدينية, كما أنها تأتي ضمن استعدادات الإقليم لاستقبال شهر رمضان المبارك, لإقامة الندوات ودروس وحلقات العلم في المساجد.

وأثنى رؤساء المؤسسات الدينية على جهود الأخوة في قيادة إقليم غزة وعلى هذه الزيارات التي قالوا إنها تدلل على الحرص والاهتمام في التواصل مع كافة شرائح ومؤسسات المجتمع لخدمة الوطن والمواطن.





















