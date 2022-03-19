بالصور الجهاد بغزة تنظم سلسلة زيارات للهيئات والمرجعيات العلمائية الدينية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:19 م
19 مارس 2022
لقاء الجهاد و المرجعيات الدينية
اعلان اسفل صورة الخبر

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة صباح اليوم سلسلة زيارات لعدد من الهيئات والشخصيات العلمائية والدينية بمشاركة عدد من القادة والكوادر والشخصيات الاعتبارية، تأكيداً على الدور المهم الذي يمارسه العلماء تجاه المجتمع، وإيماناً بوجوب التقدير للمرجعيات الإسلامية.

واستهلت الزيارات بلقاء الشيخ علي الغفري رئيس مجمع التبليغ والدعوة، وكذلك زيارة ملتقى دعاة فلسطين ممثلاً برئيسه الشيخ عمر فورة، وزيارة الشيخ الدكتور عماد حمتو عميد المعاهد الأزهرية سابقًا، حيث جرى تكريمهم بدرع " الوفاء والمحبة".

وأكد الأستاذ خميس الهيثم مسؤول الحركة في إقليم غزة, أن هذه الزيارات تأتي كعربون محبة ووفاء للدور الذي تلعبه الهيئات والشخصيات الدينية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وترسيخ المفاهيم والقيم الدينية, كما أنها تأتي  ضمن استعدادات الإقليم لاستقبال شهر رمضان المبارك, لإقامة الندوات ودروس وحلقات العلم في المساجد.

وأثنى رؤساء المؤسسات الدينية على جهود الأخوة في قيادة إقليم غزة وعلى هذه الزيارات التي قالوا إنها تدلل على الحرص والاهتمام في التواصل مع كافة شرائح ومؤسسات المجتمع لخدمة الوطن والمواطن.

لقاء9.jfif
لقاء8.jfif
لقاء7.jfif
لقاء6.jfif
لقاء5.jfif
لقاء4.jfif
لقاء3.jfif
لقاء2.jfif
لقاء1.jfif
لقاء.jfif
 

متعلقات