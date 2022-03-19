الشيخ صبري: إجراءات الاحتلال في القدس والأقصى تهدف لتهويد المدينة المقدسة

أكد خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس سماحة الشيخ عكرمة صبري، اليوم السبت، أن الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك تصب في دائرة تهويد المدينة لتكون عاصمة "لليهود" في مختلف العالم.

وأوضح الشيخ صبري، أن الجماعات المتطرفة تستغل الأعياد للانقضاض على الأقصى، بحجة تجميع أكبر عدد ممكن من اليهود في رحاب الأقصى.

وأشار إلى أن الاقتحامات للقدس والمسجد الأقصى تكررت في الآونة الأخيرة بسبب الدعم المطلق من حكومة الاحتلال.

يُشار الى أن الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك بما يشمل الاقتحامات ومصادر للبيوت والعقارات والاعتقالات بحق المقدسيين.