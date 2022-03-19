السعودية تسمح لغير المطعمين بأداء العمرة بشرطين.. فما هما؟

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، مساء اليوم السبت، أنها سمحت لغير المطعمين ضد فيروس كورونا بأداء العمرة.

وأوضحت الوزارة أنها سمحت لغير المطعمين بالعمرة بشرطين هما: عدم إصابتهم بفيروس كورونا، أو عدم مخالطتهم بمصاب بالفيروس.

جاء ذلك رداً على الاستفسارات عبر منصة وزارة الحج والعمرة السعودية الرسمية حول إمكانية أداء العمرة لغير المحصنين، قائلةً: "تم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا".

جدير ذكره أنه شهدت المملكة في الأونة الأخيرة بعض المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.