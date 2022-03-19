الاقتصاد بغزة: لن تتهاون مع كل من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، عبد الفتاح الزريعي، اليوم السبت، أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع التموينية الأساسية.

جاء ذلك خلال قيام الزريعي بجولات تفقدية على عدد من المخابز في محافظة خانيونس.

وشدد الزريعي أن طواقم حماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة تعمل على مدار الساعة على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن التجار المحتكرين والباعة المتلاعبين بالأسعار.

وجرى خلال الجولة التأكد من توفر كميات الدقيق في المخابز وبالتسعيرة التي تم تحديدها من قبل الوزارة وكذلك بوزن وسعر ربطة الخبز.

وتم خلال الجولة التي شاركت بها مباحث التموين تفقد السوق المركزي في المحافظة والاطمئنان على توفر السلع الأساسية وأن أسعارها وفق قائمة الأسعار الاسترشادية التي وضعتها الوزارة.

وشكر الزريعي طواقم حماية المستهلك في المحافظة والجهود التي تبذلها للحفاظ على استقرار الأسواق من ناحية توفر السلع الأساسية وكذلك أسعارها.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع كل من يتلاعب في الأسعار أو احتكار السلع التموينية الأساسية.