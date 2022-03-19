شاكيد: 8 آلاف لاجئ أوكراني غير مؤهلين للحصول على الجنسية "الإسرائيلية"

قالت وزيرة الداخلية "الإسرائيلية" اييليت شاكيد، أمس الجمعة: إن 8 آلاف لاجئ أوكراني من بين 12 ألف و600، غير مؤهلين للحصول على الجنسية "الإسرائيلية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت شاكيد أن 30% (حوالي 3650) من إجمالي عدد اللاجئين الأوكرانيين الموجودين الآن في إسرائيل، مؤهلون للهجرة بموجب قانون العودة الإسرائيلي أو لديهم بالفعل صلاحية البقاء في إسرائيل.

وأوضحت شاكيد أن 1050 آخرين منهم غادروا إسرائيل إما باختيارهم أو مُنعوا من الدخول.

ووفقا للصحيفة "مُنع 290 لاجئ من دخول البلاد" وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 7900 أوكراني في إسرائيل غير مؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وتعتبر مسألة اللاجئين الأوكرانيين مثيرة للجدل في إسرائيل، حيث حدت شاكيد بشكل كبير في البداية من عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول البلاد.

وفي السياق قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة: إن أكثر من 100 ألف أوكراني فروا من البلاد منذ أول أمس الخميس، وبلغ العدد الإجمالي للاجئين الآن أكثر من 3.1 مليون.