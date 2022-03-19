صورة "الجهاد" تلتقي "الصاعقة": لتفعيل العمل الفلسطيني المشترك

التقى وفد قيادي من "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، برئاسة ممثلها في لبنان إحسان عطايا، وحضور مسؤول العلاقات الفلسطينية في لبنان أبو سامر موسى، وفداً قيادياً من منظمة الصاعقة برئاسة أمين سرها في لبنان مازن عبد اللطيف، ضم نائبه وعضو اللجنة المركزية لحزب البعث أحمد الشيخ، وعضو قيادة المنظمة في لبنان أبو بدر.

وعرض الجانبان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتطورات العامة، واستعرضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في لبنان، وشددا على ضرورة تفعيل العمل الفلسطيني المشترك في كافة الأطر الفلسطينية، لتحصين الوضع الداخلي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المخيمات والجوار، ومواجهة الأخطار والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، ولا سيما قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وناقش المجتمعون الأوضاع المعيشية الصعبة في المخيمات في ظل تقصير الأونروا، وطالبا إدارة الأونروا القيام بواجباتها، وتلبية مطالب شعبنا الفلسطيني على مختلف المستويات.



