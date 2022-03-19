8 آلاف مهاجر أوكراني غير مؤهلين للحصول عى الجنسية "الإسرائيلية"

قالت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، اييليت شاكيد: إن 8 آلاف لاجئ أوكراني من بين 12 ألف و600، غير مؤهلين للحصول على الجنسية "الإسرائيلية".

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن شاكيد أشارت أمس، إلى أن 30% (حوالي 3650) من إجمالي عدد اللاجئين الأوكرانيين الموجودين الآن في "إسرائيل"، مؤهلون للهجرة بموجب "قانون العودة الإسرائيلي أو لديهم بالفعل صلاحية البقاء في البلاد".

وأوضحت شاكيد، أن 1050 آخرين منهم غادروا إسرائيل إما باختيارهم أو مُنعوا من الدخول.

وتعتبر مسألة اللاجئين الأوكرانيين مثيرة للجدل في كيان الاحتلال، حيث حدت شاكيد بشكل كبير في البداية من عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول البلاد.

وفي السياق قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة: إن أكثر من 100 ألف أوكراني فروا من البلاد منذ أول أمس الخميس، وبلغ العدد الإجمالي للاجئين الآن أكثر من 3.1 مليون.