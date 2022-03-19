وصول متطوعين من جمهورية الشيشان إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، عن وصول "كتيبة متطوعين" من جمهورية الشيشان إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة التي تجريها روسيا هناك.

ونشر قديروف على حسابه في تطبيق "تليغرام" اليوم السبت مقطع فيديو يظهر النائب في مجلس الدوما الروسي عن الشيشان، آدم دليمخانوف (وهو من أقارب قديروف)، وهو يلقي كلمة أمام هؤلاء المقاتلين الشيشانيين المتطوعين للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

وقال قديروف إن المقاتلين الشيشانيين يشاركون منذ البداية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و"يكافحون مسلحي الكتائب القومية"، مضيفا أن "آلاف المتطوعين من الجمهورية يتطلعون إلى مساعدة أشقائهم".