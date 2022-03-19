إتلاف 300 فدان "أفيون وبانغو" وضبط مخدرات قيمتها نصف مليار جنيه في مصر

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، عدة بؤر إجرامية لتجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة، والخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن فتح 1766 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1943 متهما، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر البانغو، وزنها 14598.7 كيلوغرام، وكمية من الحشيش المخدر، وزنها 718.482 كيلوغرام، وكمية من بذور القنب، وزنها 300.245 كيلوغرام، وكمية من بذور الخشخاش "أفيون" المخدرة، وزنها 145 كيلوغراما، وكمية من مخدر الهيروين، وزنها 47.299 كيلوغرام، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنها 17.560 كيلوغرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنها 7.511 كيلوغرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر الأفيون، وزنها 1.456 كيلوغرام، وكمية من مخدر الفودو، وزنها 370 غراما، و20.947 ألف ترامادول مخدر، و19.615 ألف قرص مؤثر مخدر، و6058 قرص كبتاغون، و170 غرام كبتاغون مخدر.

وقامت الحملات بإبادة مساحة "287 فدانا، 22 قيراطا، 23 سهما"، منزرعة بنبات الخشخاش "أفيون"، وإبادة مساحة "14 فدان، 21 قيراطا، 14 سهما" منزرعة بنبات القنب "البانغو"، وضبط قضيتي غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات فيهما بحوالي 240 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 543 مليون جنيه.