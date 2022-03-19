احذرها.. تعرف على أخطر أطعمة في العالم!

ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية أن ثلث حالات الإصابة بمرض السرطان تعود إلى النظام الغذائي غير السليم، وأن الأطعمة المقلية تمثل بشكل خاص مخاطر على الصحة.

وهذه الأطعمة التي تشكل خطرا على صحة الجسم:

النقانق

تحتوي وجبة "هوت دوغ" الشهيرة على مادة النترات Nitrate، التي تضاف لإكسابها اللون ومحافظتها على اللحم لمدة طويلة، وهي تشكل مع البروتين (الأمينات Amine)، الموجودة في اللحم، مادة النيتروسامين Nitrosamine. وأشارت دراسات إلى أن النيتروسامين يمكن أن تسبب السرطان خصوصا سرطان الجهاز الهضمي.

البطاطس المقلية ورقائق الشيبس

من خلال القلي تنشأ مادة أكريلاميد Acrylamide، التي قد تسبب السرطان بناء على تجارب أجريت على الحيوان. وعندما تكون جرعات أكريلاميد عالية يمكن أيضا أن تسبب أضرارا للأعصاب. وهذه المادة موجودة في الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي يتم تسخينها إلى درجات حرارة عالية.

كعك الدوناتس

الكعك اللذيذ الذي على شكل حلقات من العجين يحدث له مثلما يحدث مع البطاطس حيث يحتوي في أحيان كثيرة على مادة الأكريلاميد والدهون المتحولة. إضافة إلى ذلك توجد بالدوناتس كميات كبيرة من السكر والدهون.

اللحم المشوي

الدهون المحروقة يمكن أن تجعل من اللحم المشوي مصدر خطر شديد على الصحة. فعندما يتساقط الدهن من اللحوم على النار تتكون مادة البنزوبيرين Benzopyrene، والتي بدورها تعود لتلوث اللحوم عن طريق الدخان. وهذه قد تسبب السرطان. ولتجنب ذلك يجب لف اللحوم برقائق الألومنيوم حتى لا يصل الدخان إلى اللحم، أو اختيار لحم قليل الدهن.

عفن الأطعمة

بصرف النظر عن نوعية الطعام الذي يوجد عليه العفن ثبت أن عفن الأطعمة يسبب السرطان. ليس هذا فقط وإنما تتسبب السموم الموجودة بالعفن في الإضرار بالجهاز العصبي.

لذلك فأفضل شيء هو إلقاء الطعام الذي به عفن في سلة القمامة، والتخلي عن محاولة قطع الجزء المتعفن فقط لأن بكتيريا العفن تترك آثارها بسرعة في بقية الطعام، حسب ما ذكرت مجلة فوكوس.