بالفيديو طريقة شوي الدجاج بالكيس الحراري في المنزل رمضان 2022، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022- 1443 هـ، تبحث ربات البيوت عن أسهل طريقة لعمل الدجاج المشوي بالكيس الحراري، في وجبة مفضلة لدى الأهالي في فلسطين عامة وقطاع غزة بشكل خاص، وخاصة على موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، فهي أكلة شهيرة منذ عشرات السنوات، ولا تكاد تخلو مائدة غزية من وجود الدجاج المحمر بالكيس الحراري، فهي تزين موائدهم في الشهر الفضيل على وجه الخصوص.

طريقة عمل الدجاج بالكيس الحراري

وتحاول ربات البيوت وخاصة المتزوجات حديثا البحث بالفيديو طريقة شوي الدجاج بالكيس الحراري في المنزل رمضان 2022، عن طريقة شوي الدجاج بالكيس الحراري في الفرن، خطوة بخطوة، فالكثيرات يفضلن تطبيق الخطوات بعد مشاهدتها عبر اليوتيوب، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل الدجاج بالكيس الحراري من خلال فيديو يوضح آلية عملها خطوة بخطوة، وبطريقة سهلة.

أسهل طريقة لعمل الدجاج بالكيس الحراري

ويستهلك قطاع غزة ما يقارب من ثلاثة ملايين دجاجة خلال شهر رمضان المبارك، وفق ما ورد عن وزارة الزراعة والجهات المختصة، وهو عدد يقل في الأشهر العادية بنحو نصف مليون دجاجة، كون في الشهر الفضيل تكثر العزائم بين الناس، والعديد منهم يفضلون تقديم الدجاج على موائد الإفطار.

أسهل طريقة لعمل الدجاج بالكيس الحراري في المنزل

ويعد الدجاج الوجبة المفضلة على موائد الغزيين من قديم الزمان، فلا يكاد منزل يخلو من تناول هذه الوجبات وخاصة أيام الجمعة، إلا أن تناولها يكثر ويتضاعف في أيام شهر رمضان المبارك.

مكونات شوي الدجاج في الكيس الحراري

دجاجة كاملة ومقطعة إلى أرباع. حبة واحدة بصل ومقطع إلى شرائح. ثلاثة فصوص من الثوم. ملعقة كبيرة من كل من: الخردل، وإكليل الجبل الطازج، والزعتر الطازج. ملعقتان صغيرتان بهارات الدجاج، وهي: (بودرة الخردل، والبابريكا، وورقة غار، وفلفل أسود، والسبع بهارات). ملعقتان كبيرتان زيت زيتون. حبة ليمون واحدة، ويتم أخذ بشرها وعصيرها. ثلاث حبات بطاطا مقطعة إلى مكعبات كبيرة. حبة جزر واحدة مقطعة إلى مكعبات كبيرة. عود واحد كرفس.

طريقة التحضير لشوي الدجاج بالكيس الحراري

خلط مقادير التتبيلة في وعاء كبير. إضافة الدجاج إلى التتبيلة. إضافة مكعبات الخضراوات إليها. إحضار كيس الشواء الكبير. وضع الدجاج والتتبيلة بداخل الكيس، ويُقفل جيداً، ويتم ثقبه في موضع أو موضعين. وضع الكيس داخل الفرن ساخن، وإخراجه بعد نحو ساعة ونصف وتقديمه بطريقة شهية.