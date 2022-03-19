أشهر المأكولات على موائد الصائمين في رمضان

تحفل مائدة إفطار شهر رمضان في لبنان بأطباق شهية وصحية موروث بعضها عن الأجداد.

ورغم أن المطبخ العربي تأثر بطرق طهي من ثقافات مختلفة كالمطبخ العثماني والمطبخ العربي والمطبخ الشرق أوسطي.

ويشكل الحساء والفتوش وفتة الحمص أطباقا أساسية على مائدة الإفطار، وأكثر حساء شهرة هو حساء العدس المجروش، وعندما تريد ربة المنزل التنويع تلجأ إلى حساء الدجاج أو الخضار.

وفيما يتعلق بالفتوش فيعتبر ملك المائدة، وهو مفيد جداً للصحة كونه يحتوي على أصناف عدة من الخضار، يضاف إليه الخبز المحمص أو المقلي.

كذلك حال الفتة بالحمص وهي من الأطباق التقليدية الأكثر شهرة في المطبخ العربي، تعتبر وجبة غنية بالطاقة والنكهات اللذيذة مكوناتها بسيطة أساسها الحمص واللبن وإضافات بحسب ذوق كل ربة منزل.

ولا تخلو مائدة الافطار من المقبلات؛ منها الحمص بالطحينة وورق العنب بالزيت والسمبوسك بالجبن أو باللحم، إضافة إلى الكبة المقلية.

وتنعم المائدة، بعدة خيارات واسعة من الأطباق الرئيسية، منها الفروج المشوي المحشو بالأرز واللحم، والملوخية والشيشبرك والكبة بلبن، والمغربية والمشاوي المشكلة من لحم ودجاج، إضافة إلى السمكة الحرة.

للمشروبات الرمضانية حصة كبيرة على المائدة الرمضانية؛ أشهرها الجلاب والتمر هندي والعرق سوس وقمر الدين مع المكسرات.

وبعد الإفطار للحلويات حصة خاصة، حيث يعرف الصائمون بحبهم الكبير لها، منها القطايف بالقشطة أو الجوز أو الفستق، والكلاج والعثملية وحلاوة الجبن وزنود الست، كذلك الصفوف والمعمول.

ويحرص الصائمون على إعداد وجبة السحور التي تتنوع بين المناقيش والألبان والأجبان، إضافة إلى البيض وحتى الفول المدمس والحمص.