بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم السبت 19 مارس 2022، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأحد.

وأفادت الهيئة بأن أولوية السفر للحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/14)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/12).

ودعت المسافرين، للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على أسماء المسافرين من الحافلات: الثالثة، والرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/14) اضغط هنا.

للاطلاع على أسماء المسافرين من الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/12) اضغط هنا.