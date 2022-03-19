"إسرائيل": نحو 8000 لاجئ أوكراني لدينا غير مؤهلين للحصول على الجنسية

أوضحت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه من بين 12600 لاجئ أوكراني وصلوا إلى إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية، يوجد نحو 8000 منهم لا يمكنهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد: "من إجمالي عدد اللاجئين الأوكرانيين الموجودين الآن في إسرائيل، هناك ما يقرب من 30% - حوالي 3650 - مؤهلون للهجرة بموجب قانون العودة الإسرائيلي، أو لديهم بالفعل صلاحية البقاء في إسرائيل"، لافتة إلى أن "1050 آخرين منهم غادروا إسرائيل إما باختيارهم أو مُنعوا من الدخول، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

هذا وأفاد موقع "واينت" الإخباري العبري بأن "290 منعوا من الدخول إلى البلاد"، وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 8000 أوكراني في إسرائيل غير مؤهلين للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، كانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية قد حددت عدد اللاجئين الأوكرانيين غير اليهود بـ 5000 ، بالإضافة إلى 20000 أوكراني حصلوا على تأشيرات سياحية في إسرائيل قبل اندلاع الحرب، لافتة إلى أنه سيتم منح أقارب الإسرائيليين حق الدخول بعد احتجاج عام على الغطاء، حيث تعتبر مسألة اللاجئين الأوكرانيين مثيرة للجدل للغاية في إسرائيل، إذ حدت شاكيد بشكل كبير في البداية من عدد اللاجئين الذين يمكنهم دخول البلاد.