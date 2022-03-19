فصائل المقاومة تبارك عملة الطعن البطولية في القدس

باركت الفصائل الفلسطينية اليوم السبت 19 مارس 2022 عملية الطعن البطولية التي نفذها أحد الشبان في القدس المحتلة ، معتبرةً ان العملية تدل على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة.

وقالت حركة حماس أن العملية البطولية صباح اليوم في القدس المحتلة ضد جنود الاحتلال، تأتي للتأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وأن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن المغتصب لها.

وبينت حماس ان روح التضحية التي تسري في شبابنا هي الضمان الأكيد لانتصار ثورتنا المباركة على المحتل الصهيوني ن معتبرة ً ان هذه الثورة لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة.

ومن جانبها باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية الطعن في مدينة القدس ونعتبرها الرد الرادع لمواجهة جرائم العدو ومستوطنيه بحق أرضها وأبناء شعبنا.