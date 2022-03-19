المعتقل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي

يواصل اليوم السبت 19/3/2022، المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من محافظة الخليل بالضفة المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير أن عواودة اُعتقل في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينهم ثلاثة اعتقالات إداريّة، وهو متزوج وأب لأربعة بنات.

ونتيجة لاعتقالاته المتكررة، لم يتمكّن من استكمال تعليمه، (تخصص علم اقتصاد).

يذكر أنّه خاض سابقًا مع الأسرى الإضراب الجماعيّ عام 2012، علمًا أنّه يعاني من عدة مشاكل صحية تفاقمت جراء عمليات الاعتقال، وكان من المقرر قبل اعتقاله أن يجري عملية في إحدى عينيه.

والمعتقل عواودة واحد من بين أكثر من(400) معتقل خاضوا إضرابات عن الطعام منذ أواخر عام 2011، غالبيتها كانت ضد سياسة الاعتقال الإداريّ.