المقاومة خلال أسبوع: 3 شهداء و84 نقطة مواجهة و4 عمليات إطلاق نار و11 عبوات متفجرة

شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور تخللها ارتقاء شهداء وتنفيذ عمليات إطلاق نار.

وخلال أيام الأسبوع استشهد ثلاثة شبان من القدس ونابلس ورهط، ورصدت 84 نقطة مواجهة، بينها 4 عمليات إطلاق نار و11 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق بالضفة.

ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 12 نقطة مواجهة في كفر قدوم، بيتا، بيت دجن، بتير، شارع الشلالة (الخليل)، العيساوية، راس العامود، حوسان وقريوت.

كما ألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل، والحجارة في قرية عربونة قرب جنين.

واستهدف شبان حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بعبوات محلية الصنع.

وفي يوم الخميس أحصيت مواجهات في 14 نقطة بمحاور دير الحطب، حوسان، بدرس، حاجز قلنديا، البلدة القديمة في الخليل، ومخيم العروب، وتقوع، وجبل الطويل في البيرة واللبن الشرقية في نابلس.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في بيت أمر، سلوان، خربثا المصباح.

وفي يوم الأربعاء أحصيت 8 نقاط مواجهة في حي الطيرة والمغير برام الله، وحاجز قلنديا وبيت اجزا في القدس، وبرقة في نابلس ومستوطنة بدوئيل المقامة على أراضي المواطنين غرب سلفيت.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وشهد يوم الثلاثاء استشهاد الشبان سند سالم الهربد (27 عامًا) في رهط وعلاء محمد شحام في مخيم قلنديا ونادر هيثم ريان (17 عامًا) في مخيم بلاطة.

ورصدت 16 نقطة مواجهة في المنطقة الشرقية نابلس، وبرقة، ومخيم بلاطة، ورهط، ومخيم قلنديا، ويعبد، ومدينة جنين، ومخيم العروب، ومستوطنة تسوفيم، الفندق، مستوطنة بيت حجاي، حزما.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية نابلس، ومدينة جنين حيث أصيب أحد جنود الاحتلال.

كما ألقيت زجاجات حارقة صوب مستوطنة يتسهار بنابلس، مستوطنة عوفرا برام الله.

وفي يوم الاثنين أحصيت 12 نقطة مواجهة في طوباس، بيتونيا، مستوطنة بسجوت، مستوطنة بدوئيل، عزون، الزاوية (سلفيت)، تقوع، راس كركر

ونفذ مقامون عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال مدينة طوباس.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة في النبي صالح، ومستوطنة عوفرا، وحلحول.

وشهد يوم الأحد 19 نقطة مواجهة في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وجنين والرملة ورهط.

وألقيت زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في حلحول بالخليل، ودير أبو مشعل برام الله.

أما يوم السبت فأحصيت 3 نقاط مواجهة في القدس وقلقيلية والنقب.

واستهدف الشبان قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة