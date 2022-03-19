سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني

سعر أونصة الذهب في الأردن هو 1,362.33 دينار اردني للأوقية ، وسعر جرام الذهب هو 43.80 للجرام عيار 24 ، 40.15 للجرام عيار 22 ، 38.33 للجرام عيار 21 ، 32.85 للجرام عيار 18.

"هذه الصفحة تعرض اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الاردني (JOD) حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.

تم اضافة اسعار البيع و لشراء بالاضافة الى تفاصيل آخر صفقات تجارة الذهب